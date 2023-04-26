Вооруженные силы Мали обезвредили 12 террористов

Бамако, 26 апреля. Вооруженные силы Мали (FAMa) провели масштабную контртеррористическую операцию и нейтрализовали 12 боевиков.
Согласно заявлению Генерального штаба FAMa, наступательная разведка в регионе Менака в рамках обеспечения безопасности населения закончилась задержанием 12 боевиков. Кроме того, малийские военнослужащие изъяли у радикалов боевую технику и оружие.
Верховное командование заверило местное население в профессионализме национальных войск и попросило поддержки в обнаружении и задержании террористов. Также высшее военное руководство подчеркнуло, что защита граждан Мали является приоритетной для FAMa.
Успехи правительственных войск африканской республики не в последнюю очередь связаны с деятельностью российских специалистов, которых СМИ часто связывают с ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ оказывают бойцам FAMa необходимую консультационную поддержку и регулярно проводят с ними интенсивные комплексные тренировки.
Ранее бойцам Вооруженных сил Мали удалось отразить атаку на военную базу в районе города Севаре. В результате контртеррористической операции ликвидировано около 30 радикалов.