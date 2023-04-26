Вооруженные силы Мали обезвредили 12 террористов

Успехи правительственных войск африканской республики не в последнюю очередь связаны с деятельностью российских специалистов, которых СМИ часто связывают с ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ оказывают бойцам FAMa необходимую консультационную поддержку и регулярно проводят с ними интенсивные комплексные тренировки.