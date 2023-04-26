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Вооруженные силы Мали обезвредили 12 террористов

Весь мир
Вооруженные силы Мали обезвредили 12 террористов

Бамако, 26 апреля. Вооруженные силы Мали (FAMa) провели масштабную контртеррористическую операцию и нейтрализовали 12 боевиков.

Согласно заявлению Генерального штаба FAMa, наступательная разведка в регионе Менака в рамках обеспечения безопасности населения закончилась задержанием 12 боевиков. Кроме того, малийские военнослужащие изъяли у радикалов боевую технику и оружие.

Верховное командование заверило местное население в профессионализме национальных войск и попросило поддержки в обнаружении и задержании террористов. Также высшее военное руководство подчеркнуло, что защита граждан Мали является приоритетной для FAMa.

Успехи правительственных войск африканской республики не в последнюю очередь связаны с деятельностью российских специалистов, которых СМИ часто связывают с ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ оказывают бойцам FAMa необходимую консультационную поддержку и регулярно проводят с ними интенсивные комплексные тренировки.

Ранее бойцам Вооруженных сил Мали удалось отразить атаку на военную базу в районе города Севаре. В результате контртеррористической операции ликвидировано около 30 радикалов.
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