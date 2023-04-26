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Массовая драка в Северной Осетии привела к госпитализации 11 человек

Происшествия
Массовая драка в Северной Осетии привела к госпитализации 11 человек

Массовая драка с участием минимум 50 человек произошла в Северной Осетии. В результате нее пострадали 11 человек, из них восемь госпитализированы. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» в своем Telegram-канале.

Во время масштабной потасовки участники использовали травматические пистолеты. В результате один из пострадавших получил пулевое ранение в живот.

По данным источника издания, из 11 человек, пострадавших в драке, восемь госпитализированы в Ингушетии. Еще трое во Владикавказе.

Сообщается также, что по факту инцидента уже задержаны двое мужчин. Друг другу они приходятся двоюродными братьями.

Полицейские в конце марта этого года пресекли драку между двумя группами агрессивных молодых людей в западной части столицы, сообщает «Вечерняя Москва». Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, среди них оказалось пятеро несовершеннолетних.
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