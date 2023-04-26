Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород представили совместный туристический проект

В презентации также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что Северная столица активно развивает межрегиональные туристические проекты. По его словам, на майские праздники и лето город приготовил множество разнообразных сюрпризов, например, новые водные маршруты и интересные фестивали.