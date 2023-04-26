Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород представили совместный туристический проект

В столице презентовали объединенную программу летнего туристического сезона трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Проект «Три столицы: от рассвета до заката» ориентирован на общее продвижение туристических предложений, культурных мероприятий и событий.
Для путешественников это отличная возможность больше узнать о городах, изучить новые предложения и маршруты, а также выбрать лучшие места для развлечений, прогулок и фотосессий.
«Это практически универсальный конструктор путешествий — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В разных сочетаниях все наши программы, продукты, событийные календари и предложения идеально дополняют друг-друга», — сказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
В презентации также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что Северная столица активно развивает межрегиональные туристические проекты. По его словам, на майские праздники и лето город приготовил множество разнообразных сюрпризов, например, новые водные маршруты и интересные фестивали.
«На сегодняшний день мы к маю месяцу имеем оплаченную загрузку отелей в Санкт-Петербурге порядка 80-85%, что, конечно, очень неплохо, учитывая, что отрасль все еще восстанавливается после ковидных ограничений и адаптируется к новой реальности», — отметил Борис Пиотровский.
В Нижнем Новгороде этим летом туристов ждут прогулки, концерты и новые выставки в музеях. Каждую субботу и воскресенье в городе будут проходить симфонические вечера, также запланированы тематические фестивали.
«В этом году Нижний Новгород — молодежная столица. Это замечательный проект Росмолодежи, мы становимся главной точкой празднования Дня молодежи 24 июня. Вместе с нами еще 14 регионов, но главное событие здесь — на нашем стадионе, который был построен к ЧМ-2018. Будет очень красивое шоу, которое мы делаем с Ильей Авербухом», — заявил Олег Беркович.
Гостей Москвы этим летом ждет атмосфера «города-курорта», поскольку к жаркому сезону в столице уже оборудовано более 10 пляжей и свыше 40 километров экотроп. Туристам раскроется полная палитра впечатлений от разнообразной инфраструктуры столицы.
«В этом году празднуется 100-летие московского спорта. Мы с коллегами из Департамента спорта приглашаем вас почувствовать удовольствие от физической нагрузки и от возможности заняться йогой в парках, на берегах рек Москвы и Московской области», — констатировал Евгений Козлов.