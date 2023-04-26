Глава кабмина Михаил Мишустин заявил о важности сохранения исторической памяти народов РФ и ее соседей

Председатель Правительства РФ также отметил, что Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. Говоря о российской экономике, Мишустин подчеркнул, что она уверенно восстанавливается. При этом даже иностранные эксперты дали ей прогноз на позитивную динамику в ближайшие два года, резюмировал чиновник.