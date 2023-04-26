Глава кабмина Михаил Мишустин заявил о важности сохранения исторической памяти народов РФ и ее соседей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Чиновник указал на политику отмены, с которой сталкивается Россия, и заявил о важности сохранения исторической памяти народов РФ и ее соседей.
«Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке — забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого», — пояснил глава кабмина.
Председатель Правительства РФ также отметил, что Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. Говоря о российской экономике, Мишустин подчеркнул, что она уверенно восстанавливается. При этом даже иностранные эксперты дали ей прогноз на позитивную динамику в ближайшие два года, резюмировал чиновник.
Ранее российский премьер заявил, что внешние угрозы не должны мешать выполнению социальных обязательств перед гражданами России. Михаил Мишустин напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача по повышению благосостояния россиян, сообщала «Национальная Служба Новостей».