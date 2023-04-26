Сброс балласта: ВМС США намерены продать шесть кораблей прибрежной зоны типа Freedom и Independence

Когда в 2020-м американские адмиралы объявили о своем намерении списать четыре первых LCS, дабы высвободить средства на программу создания новейших, но не столь «уникальных», как Littoral combat ship, фрегатов, то злопамятный Конгресс разрешил отправить «в запас» только USS Freedom и USS Independence. Прочие же LCS конгрессмены обязали использовать дальше, а также достраивать уже законтрактованные флотом корабли прибрежной зоны. Американским адмиралам не оставалось ничего иного, как взять под козырек и начать искать новые способы избавиться хотя бы от части «поголовья» LCS. Судя по уже известному нам сообщению The War Zone, одним из таких способов может стать попытка продажи шести LCS: четыре типа Freedom и два типа Independence, — по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Главной проблемой при этом становится поиск потенциальных покупателей продукции ВПК США, выкладываемой на прилавок под откровенным девизом «на тебе, Боже, что нам негоже».