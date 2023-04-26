Сброс балласта: ВМС США намерены продать шесть кораблей прибрежной зоны типа Freedom и Independence

ВМС США собираются продать за границу шесть кораблей прибрежной зоны, один из которых — USS St. Louis (LCS-19). Он был введен в эксплуатацию совсем недавно — летом 2020 года. Об этом, со ссылкой на документ под названием «Доклад Конгрессу о ежегодном долгосрочном плане строительства военно-морских кораблей на 2024 финансовый год», 24 апреля 2023-го сообщил американский онлайн-журнал The War Zone.
В чем кроются причины того, что у адмиралов United States Navy пропал энтузиазм в отношении своих новейших кораблей, построенных по программе Littoral combat ship? Давайте в этом разберемся.
Адмиралы, корабли и лоббисты
Началась данная история в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда командование ВМС США решило избавиться от своих старых фрегатов типа Oliver Hazard Perry в пользу новых многоцелевых единиц, получивших название «корабли прибрежной зоны». В понимании американских адмиралов исходно Littoral combat ship (LCS) должен был представлять собой небольшой, но очень скоростной корабль, построенный с использованием стелс-технологий и способный за счет замены модулей с вооружением/оборудованием выполнять крайне широкий спектр задач: от оперативной доставки спецназа к побережью противника до борьбы с минами, подлодками и надводными вражескими кораблями.
Глава ВМС Гордон Энгланд назвал Littoral combat ship «маленьким, быстрым, маневренным и относительно недорогим».
Но на деле LCS получился совсем другим — заметным, слабовооруженным и с ценой на вес золота.
Стремление оснастить небольшой корабль мощной энергетической установкой и «воткнуть» в него обозначенные в техзадании модули привело к заметному росту водоизмещения и стоимости LCS. Еще больше увеличило стоимость реализации программы Littoral combat ship то обстоятельство, что в борьбе Lockheed Martin и General Dynamics за право «протолкнуть» Пентагону свой проект LCS победила… дружба. В смысле – дружба лоббистов обеих американских корпораций с Пентагоном. Поэтому, вместо закладки серии кораблей LCS одного унифицированного проекта, в Пентагоне решили строить корабли прибрежной зоны сразу по двум весьма различающимся проектам (Lockheed Martin сконструировала USS Freedom -— стальной однокорпусный корабль с алюминиевой надстройкой, а General Dynamics создала USS Independence — тримаран, полностью выполненный из алюминия).
USS Freedom вошел в строй в 2008-м, USS Independence — в 2010-м.
«Маленький паршивый кораблик»
Американские адмиралы рассчитывали получить до 60 кораблей прибрежной зоны. Однако испытания головных LCS и появившихся позже их «собратьев» заставили Пентагон ограничить программу Littoral combat ship строительством всего 38 единиц. Почему? Потому что широко распиаренные на стадии проектирования на деле LCS оказались слишком заметными, слишком слабовооруженными (с реализацией модульной концепции вооружения у американцев возникли большие проблемы) и слишком дорогими единицами. Причем, дорогими не только в смысле стоимости постройки инновационных LCS, но и с точки зрения последующих трат на обеспечение эксплуатации этих кораблей прибрежной зоны.
Так, например, ежегодная эксплуатация «нафаршированного» десятками противокорабельных и крылатых ракет, а также многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis, эсминца типа Arleigh Burke, являвшегося элементом системы ПРО и имевшего стандартное водоизмещение в 7000 тонн, обходилась американским налогоплательщикам в 81 млн долларов. При этом та же годичная эксплуатация LCS, несшего лишь 57-мм артиллерийскую «пукалку», 4 пулемета и ЗРК малой дальности, а также имевшего стандартное водоизмещение порядка 3000 тонн, стоила целых 70 млн. долларов!
В качестве «бонуса» к вышеописанным проблемам LCS прилагалась еще и выявившаяся у «Фридомов» неизлечимая «детская болезнь» — постоянные поломки редуктора главной энергетической установки. Неудивительно, что к 2018 году остряки в ВМС США стали расшифровывать аббревиатуру LCS как Little Crappy Ship, то есть «маленький паршивый кораблик». Надо сказать, что LCS с завидным постоянством оправдывали это нелестное прозвище, поглощая фантасмагорические суммы на свою постройку и эксплуатацию, часто выходя из строя и демонстрируя откровенную неспособность решать поставленные перед ними командованием ВМС США задачи.
Порой у американских моряков возникало иррациональное ощущение, что «маленькие паршивые кораблики» просто прокляты. Так, например, заложенный последним из «Фридомов» USS Cleveland (LCS-31), при своем спуске на воду 14 апреля 2023-го в Маринетте, штат Висконсин, едва не утопил оказавшийся слишком близко к LCS буксир…
На тебе, Боже, что нам негоже
Самое печальное заключалось в том, что полностью остановить постройку оказавшихся откровенно неудачными LCS было нельзя. На их постройку в Конгрессе США уже были «выбиты» фантастические суммы, а сама постройка LCS уже была законтрактована. Наконец, готового проекта корабля, способного выступить альтернативой Littoral combat ship, не существовало.
Когда в 2020-м американские адмиралы объявили о своем намерении списать четыре первых LCS, дабы высвободить средства на программу создания новейших, но не столь «уникальных», как Littoral combat ship, фрегатов, то злопамятный Конгресс разрешил отправить «в запас» только USS Freedom и USS Independence. Прочие же LCS конгрессмены обязали использовать дальше, а также достраивать уже законтрактованные флотом корабли прибрежной зоны. Американским адмиралам не оставалось ничего иного, как взять под козырек и начать искать новые способы избавиться хотя бы от части «поголовья» LCS. Судя по уже известному нам сообщению The War Zone, одним из таких способов может стать попытка продажи шести LCS: четыре типа Freedom и два типа Independence, — по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Главной проблемой при этом становится поиск потенциальных покупателей продукции ВПК США, выкладываемой на прилавок под откровенным девизом «на тебе, Боже, что нам негоже».
Еще в мае 2022 года начальник управления военно-морских операций адмирал Марк Гилдей предлагал «загнать» выведенные из состава ВМС США «Фридомы» странам Южной Америки. В апреле 2023 года можно констатировать, что из этой затеи ничего не вышло.
Причина случившегося лежит на поверхности. Даже сам Гилдей не смог придумать, чем таким важным станут заниматься сверхдорогие LCS у новых владельцев, кроме как «бороться с наркотраффиком», то есть выполнять задачи, с которыми вполне могли справиться куда более дешевые, чем LCS, патрульные единицы!
С оглядкой на этот нюанс, реализуемость затеи United States Navy с продажей шести своих кораблей прибрежной зоны по линии FMS вызывает большие сомнения. Ну, а наблюдаемые сейчас в украинских пабликах радостные «мрии» о том, что полудюжина американских LCS пополнит корабельный состав ВМСУ, следует и вовсе отнести к разделу ненаучной фантастики.