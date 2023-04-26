Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила о сосредоточенности США на конкуренции с КНР

Несмотря на оказание военной помощи Украине, основное внимание Соединенных Штатов сосредоточено на противостоянии Китаю в Тихоокеанском регионе. Об этом заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
По ее словам, США не будут пытаться балансировать между «двумя театрами», поскольку у страны давно сформирована стратегия, направленная на противодействие КНР. Также Хикс предположила, что в ближайшее время Китай не станет совершать нападение на Тайвань.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессивные действия, которые угрожают интересам США», — заявила замглавы Пентагона.
Ранее адмирал военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис описал предполагаемый сценарий вторжения Китая на Тайвань. По его мнению, КНР начнет с полной экономической блокады острова, после чего нанесет кибератаку по объектам обороны.