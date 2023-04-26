МВД объявило в международный розыск 11 человек по делу осужденного блогера Алексея Навального

Как передает Telegram-канал ТАСС, следователь подтвердил, что 11 граждан поданы в розыск. Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ разыскивает пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Сам Навальный заявил, что к его делу об экстремизме добавили дело о терроризме.