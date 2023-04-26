Премьер Большого театра РФ Денис Родькин назвал своей мечтой участие в спектакле «Спартак»

Российский артист балета Денис Родькин горд тем, что в 2013 году хореограф Юрий Григорович пригласил его исполнить главную партию в спектакле «Спартак» композитора Арама Хачатуряна.
«Юрий Николаевич (Григорович — Прим. ред.) не просто мастер, он – живая легенда, и когда такой человек тебе что-то предлагает станцевать в своем спектакле, это дорогого стоит. Я помню, что чувствовал себя в какой-то сказке... И когда такое предложение поступило, я был счастлив, мечта сбылась», — отметил Родькин.
В эфире программы «Жизни и судьба» с Борисом Корчевниковым молодой премьер Большого театра России подчеркнул, что главная роль Спартака в одноименной постановке стала для него «первой визитной карточкой» театра.
Следует отметить, что 28 марта 2023 года Большой театр отметил 247 лет со дня своего основания. Редакция ФАН подготовила подборку интересных фактов о знаменитом театре.