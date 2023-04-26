Федерация фехтования Украины потребовала через суд приостановить решение о допуске россиян к турнирам

Напомним, что решение разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях Международная федерация фехтования (FIE) приняла 10 марта. Отмечается, что атлеты из РФ и РБ должны были выступать в нейтральном статусе. В связи с решением FIE сразу несколько стран заявили об отмене состязаний на своей территории.