Федерация фехтования Украины потребовала через суд приостановить решение о допуске россиян к турнирам

Украинские чиновники потребовали приостановить решение о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии на международные турниры. Иск с таким требованием Федерация фехтования Украины (ФФУ) подала в Окружной суд Лозанны, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, что решение разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях Международная федерация фехтования (FIE) приняла 10 марта. Отмечается, что атлеты из РФ и РБ должны были выступать в нейтральном статусе. В связи с решением FIE сразу несколько стран заявили об отмене состязаний на своей территории.
Ранее сообщалось, что норвежская федерация фехтования заявила, что не будет отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и проводить домашние этапы Кубка мира. Организация считает, что страна должна объединиться с Финляндией и Швецией, чтобы организовать свои соревнования.