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В Кузбассе 140 шахтеров эвакуировали из «Юбилейной» после загазирования горных выработок

Происшествия
В Кузбассе 140 шахтеров эвакуировали из «Юбилейной» после загазирования горных выработок

Загазирование горных выработок в шахте «Юбилейная» в Кузбассе стало причиной эвакуации около 140 работников. Соответствующей информацией поделились в министерстве угольной промышленности населенного пункта.

Об этом стало известно 26 апреля, во вторник. Пострадавших в связи с произошедшим нет, указывается в сообщении.

«Было загазирование горных выработок, люди все самостоятельно вышли на поверхность, сейчас выработки проветриваются» — подчеркнули в ведомстве.

Прежде сообщалось, что 19 апреля на шахте «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской вспыхнул пожар. Подробности передает телеканал «Царьград».
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