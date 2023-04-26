В Кузбассе 140 шахтеров эвакуировали из «Юбилейной» после загазирования горных выработок

Загазирование горных выработок в шахте «Юбилейная» в Кузбассе стало причиной эвакуации около 140 работников. Соответствующей информацией поделились в министерстве угольной промышленности населенного пункта.
Об этом стало известно 26 апреля, во вторник. Пострадавших в связи с произошедшим нет, указывается в сообщении.
«Было загазирование горных выработок, люди все самостоятельно вышли на поверхность, сейчас выработки проветриваются» — подчеркнули в ведомстве.
Прежде сообщалось, что 19 апреля на шахте «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской вспыхнул пожар. Подробности передает телеканал «Царьград».