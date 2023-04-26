Военнослужащие из Белоруссии освоили применение ядерных боеприпасов

По информации оборонного ведомства, белорусские солдаты проходили обучение на одном из полигонов Южного военного округа с третьего апреля 2023 года. Представители Минобороны РФ отметили, что в этот период особое внимание уделялось дальнейшему совершенствованию навыков военнослужащих из соседнего государства «в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков». Российское ведомство подчеркнуло, что бойцы Вооруженных сил Белоруссии показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач.