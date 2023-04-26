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«Власть безбожников»: Журналист Юрий Кот рассказал, что ждет украинских православных верующих до 9 мая

Общество
«Власть безбожников»: Журналист Юрий Кот рассказал, что ждет украинских православных верующих до 9 мая

Украинские православные верующие продолжают сопротивляться киевскому режиму. Так, две прихожанки Почаевской лавры заявили местному телевидению о том, что ракетные удары по инфраструктуре киевского режима — божья кара за измену и раскол.

Также в опубликованном видеоролике женщины поддержали президента России Владимира Путина.

Редакция ФАН обсудила данный вопрос с экспертом Юрием Котом, по словам которого, из-за пророссийской позиции многих православных верующих, власти Украины попытаются зачистить Киево-Печерскую лавру до 9 мая, а после возьмутся за Почаевскую.

«Ничего хорошего это им не даст. Здесь абсолютно правы женщины: это власть безбожников. Когда вы отказываетесь от Бога, когда проявляете хулу на Всевышнего, вы должны понимать, что рано или поздно он Вас накажет», — продолжил Кот.

Кот также отметил, что в опубликованном видеоролике женщин намерено провоцируют, чтобы показать украинской аудитории «ужасных» прихожан Московского патриархата.

«Журналистка, конечно, провокатор. Видно, что она нашла глубоко верующих женщин. Может быть, немного юродивых, которые разговаривают с ней так, как они говорит со всеми. И она явно использует для контрпропаганды, пытаясь рассказать, какие ужасные прихожане Московского патриархата», — отметил Кот.

Журналист добавил, что его очень радует, что на Украине остались все еще такие верующие.

«Таких верноподданных сложно будет найти в российских монастырях. А здесь, смотрите, в Почаеве люди говорят, что любая власть от Бога и ее надо уважать и понимать. Господь дает власти право карать и миловать», — заключил Кот.

Напомним, ранее прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в Требухове Киевской области забаррикадировались в здании от сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.
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