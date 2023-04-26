Лефортовский суд Москвы арестовал еще одного россиянина по подозрению в госизмене

Еще один россиянин был арестован в рамках расследования уголовного дела о государственной измене в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда.
Подробности следствия не разглашаются. Избранная мера пресечения также неизвестна. Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить заключение сроком до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее сегодня по той же статье был задержан другой житель РФ. Ходатайство об аресте мужчины направила Федеральная служба безопасности. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, он был направлен в СИЗО.