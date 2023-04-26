Журналист Андрей Коц: Снайперов РФ «не видно и не слышно», когда они бьют по тылам ВСУ

В момент обнаружения позиций противника специалисты предпочитают вызывать танки, чтобы нанести удар и избежать неоправданного риска. Военный также отметил, что сейчас во время городских столкновений огневой контакт между противоборствующими снайперами практически никогда не превышает 500-600 метров.