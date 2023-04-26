Журналист Андрей Коц: Снайперов РФ «не видно и не слышно», когда они бьют по тылам ВСУ

Снайперы ВС РФ способны выполнить боевую задачу при помощи одного патрона там, где стрелковые отделения потратили бы тысячи. Об этом рассказал журналист Андрей Коц в материале для РИА Новости.
Обозреватель рассказал о снайпере 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Руслане, который находится в зоне боевых действий с первого дня спецоперации. Подразделение военного принимало участие в боестолкновениях в Запорожской и Донецкой областях. В марте они попали в Мариуполь.
Сообщается также, что многие члены подразделения до событий февраля 2022 года уже имели боевой опыт в Сирии. При этом подготовку солдат ВСУ бойцы оценивают выше, чем киевских радикалов.
«Западные специалисты их неплохо подготовили. Вооружены всей снайперской номенклатурой стран НАТО — от "Манлихеров" до крупнокалиберных "Барреттов"», — отмечает Руслан.
В момент обнаружения позиций противника специалисты предпочитают вызывать танки, чтобы нанести удар и избежать неоправданного риска. Военный также отметил, что сейчас во время городских столкновений огневой контакт между противоборствующими снайперами практически никогда не превышает 500-600 метров.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения разведгруппы ВСУ одним российским снайпером. Из четырех членов отряда в живых остался только один — его захватили в плен.