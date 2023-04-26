Полиция задержала семь участников экстремистской организации в Карачаево-Черкесии

В МВД добавили, что в ходе обысков у задержанных нашли свертки с мобильными телефонами, а также сопутствующими предметами. По версии ведомства, эти вещи планировали передать заключенным в тюрьмах. В Министерстве установили, что правонарушители использовали дроны для транспортировки передачек. Полицейские их изъяли.