Полиция задержала семь участников экстремистской организации в Карачаево-Черкесии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Карачаево-Черкесии семь участников организации, призванной экстремистской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк подтвердила задержание. Она отметила, что операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по региону и УФСБ России по Карачаево-Черкессии. Правоохранители пресекли противоправную деятельность.
В МВД добавили, что в ходе обысков у задержанных нашли свертки с мобильными телефонами, а также сопутствующими предметами. По версии ведомства, эти вещи планировали передать заключенным в тюрьмах. В Министерстве установили, что правонарушители использовали дроны для транспортировки передачек. Полицейские их изъяли.
Уголовное дело возбудили по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Фигурантами дела стали семь человек.
Ранее вынесли приговор членам «Общества свидетелей Иеговы»✱ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Их приговорили к семи годам колонии общего режима.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация