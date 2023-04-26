СМИ сообщили об атаке беспилотника на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области

Беспилотник неизвестного происхождения сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Нежеголь под Белгородом. Об инциденте на объекте стратегического назначения сообщил Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, БПЛА использовал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое не сработало. В результате атаки на электроподстанцию никто не пострадал. После падения дрона никаких разрушений зарегистрировано не было.
Ранее сообщалось, что два беспилотника рухнули на частные домовладения в подмосковных деревнях Новосидориха и Обухово. Один из БПЛА был оснащен камерой, пишут СМИ.