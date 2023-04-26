Образ бандита из «Брата» не помешал Виктору Сухорукову сниматься в других амплуа

Сухоруков опасался «синдрома Ихтиандра» — клише одной роли, — который сказался на многих знаменитых актерах. Однако, несмотря на опасения, артист продолжил сниматься в кино и получать разнообразные амплуа. Образ бандита в «Брате» не помешал ему продолжать карьеру в кино — недавно Виктор снялся в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».