Образ бандита из «Брата» не помешал Виктору Сухорукову сниматься в других амплуа

Виктор Сухоруков исполнитель одной из главных ролей в «Брат» и «Брат-2» боялся, что яркий образ старшего брата Данилы Багрова помешает ему на профессиональном пути. Своими переживаниями он поделился в интервью с Posta Magazine.
Сухоруков опасался «синдрома Ихтиандра» — клише одной роли, — который сказался на многих знаменитых актерах. Однако, несмотря на опасения, артист продолжил сниматься в кино и получать разнообразные амплуа. Образ бандита в «Брате» не помешал ему продолжать карьеру в кино — недавно Виктор снялся в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».
Ранее российский актер Никита Ефремов поделился своими мыслями по поводу разницы между отечественной киноплощадкой и западной. Дело оказалось в менталитете и отношении к процессу съемки.