Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла общие черты в поведении США и Шапокляк

В поведении Вашингтона и героини мультфильма «Чебурашка» Шапокляк есть общие черты. Таким наблюдением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она вновь затронула тему невыдачи российским журналистам американских виз. Захарова отметила, в поступках и мышлении США нет системного подхода. Официальный представитель ведомства задумалась, что получил Вашингтон от ограничения журналистов во въезде в страну.
Захарова сравнивала действия Вашингтона с персонажем произведений Эдуарда Успенского Шапокляк, которая в мультике высказала такую фразу: «Кто людям помогает – тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя». Именно эту фразу представитель МИД РФ назвала официальным девизом страны, потому что, по ее мнению, их политика создает именно такое впечатление.
В МИД РФ осудили действия США, которые оставили работников СМИ без виз. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Вашингтон проявил трусость, передает «Национальная Служба Новостей».