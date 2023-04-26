Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла общие черты в поведении США и Шапокляк

Захарова сравнивала действия Вашингтона с персонажем произведений Эдуарда Успенского Шапокляк, которая в мультике высказала такую фразу: «Кто людям помогает – тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя». Именно эту фразу представитель МИД РФ назвала официальным девизом страны, потому что, по ее мнению, их политика создает именно такое впечатление.