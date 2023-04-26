Двух террористов ликвидировали при попытке незаконно пересечь границу Таджикистана с Афганистаном

На охраняемой территории 11 пограничного отряда «Дарвоз» в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области сотрудниками правоохранительных органов была проведена антитеррористическая операция. В результате этого уничтожены два террориста.
Как сообщает Центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, два неизвестных члена международной террористической группировки утром 26 апреля пересекли незаконным способом государственную границу с Афганистаном. Правоохранительным органам удалось вовремя их уничтожить.
После осмотра места преступления у погибших изъяли восемь ручных гранат, два пистолета, два автомата Калашникова, 19 упаковок взрывчатых веществ, 12 магазинов с патронами, два мобильных телефона и два специальных устройства для связи. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а также проводится расследование с целью установить личности членов организации и других ее соучастников.
Ранее суд арестовал жителя Ростовской области за попытку незаконно пересечь границу России с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ.