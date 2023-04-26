Двух террористов ликвидировали при попытке незаконно пересечь границу Таджикистана с Афганистаном

После осмотра места преступления у погибших изъяли восемь ручных гранат, два пистолета, два автомата Калашникова, 19 упаковок взрывчатых веществ, 12 магазинов с патронами, два мобильных телефона и два специальных устройства для связи. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а также проводится расследование с целью установить личности членов организации и других ее соучастников.