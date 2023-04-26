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Пьяный полицейский напал на школьницу и угрожал ей расправой

Происшествия
Пьяный полицейский напал на школьницу и угрожал ей расправой

Российский полицейский был задержан за нападение на несовершеннолетнюю девушку и угрозы в ее адрес. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что сообщение о произошедшем поступило в органы еще месяц назад, 26 марта. Младший сержант, который проходил первоначальную подготовку принятых на службу сотрудников, напал на школьницу у дома на улице Гоголя. Отмечается, что 22-летний представитель правопорядка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В ГУ МВД РФ по региону проводится проверка. Отмечается, что молодой полицейский будет уволен из органов и понесет наказание за содеянное.

Ранее американский репортер и общественный деятель Карлос Миллер рассказал жестокости американских полицейских.
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