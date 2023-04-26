Пьяный полицейский напал на школьницу и угрожал ей расправой

В ведомстве отметили, что сообщение о произошедшем поступило в органы еще месяц назад, 26 марта. Младший сержант, который проходил первоначальную подготовку принятых на службу сотрудников, напал на школьницу у дома на улице Гоголя. Отмечается, что 22-летний представитель правопорядка находился в состоянии алкогольного опьянения.