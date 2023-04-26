Отопительный сезон в Подмосковье закончится к концу апреля

Минэнерго Московской области обратилось с рекомендацией к муниципалитетам региона начинать отключение отопления на своих территориях. Полностью отопительный сезон должны завершить до 30 апреля. Об этом заявил глава ведомства Александр Самарин.
Согласно данным метеорологов, в ближайшие дни средняя температура воздуха в Московской области будет находиться в пределах 11 – 16 градусов выше ноля, пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на ТАСС. Нормы законодательства предусматривают окончание отопительного сезона не ранее дня, следующего за днем завершения пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице была выше 8 градусов Цельсия, сообщил чиновник.
Точные сроки окончания отопительного периода находятся в компетенции муниципальных администраций. Отключения тепла осуществляют поэтапно и сначала его закончат подавать на предприятия и административные объекты горокругов. Далее следуют жилые дома, учебные заведения и медучреждения. С отключением теплоподачи все котельные Подмосковья приступят к профилактическим мероприятиям и подготовке оборудования к будущему отопительному сезону, пояснили в пресс-службе ведомства.