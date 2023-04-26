Отопительный сезон в Подмосковье закончится к концу апреля

Точные сроки окончания отопительного периода находятся в компетенции муниципальных администраций. Отключения тепла осуществляют поэтапно и сначала его закончат подавать на предприятия и административные объекты горокругов. Далее следуют жилые дома, учебные заведения и медучреждения. С отключением теплоподачи все котельные Подмосковья приступят к профилактическим мероприятиям и подготовке оборудования к будущему отопительному сезону, пояснили в пресс-службе ведомства.