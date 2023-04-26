В попытках бороться с терроризмом Турция в действительности противостоит Соединенным Штатам Америки. Соответствующей информацией поделился глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Об этом он заявил 26 апреля, в среду. Прежде Сойлу уличил Вашингтон в намерении террористическое государство у границ страны.
«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — подчеркнул министр.
Прежде глава МВД Турции с уверенностью указал, что вся международная арена ненавидит США, а Евросоюз является пешкой в руках Белого дома. Об этом сообщил RT.