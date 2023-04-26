Во Владивостоке школьница повредила сверстнице позвоночник в драке

Ученица одной из школ во Владивостоке жестоко избила одноклассницу на глазах у толпы подростков, сообщает KP.RU.
Предположительно конфликт начался из-за взаимных оскорблений и вскоре перерос в драку. Школьница таскала за волосы и била ногами по голове свою ровесницу во дворе одного из домов во Владивостоке. Другие подростки пришли посмотреть на потасовку и не предприняли никаких мер, чтобы мирно закончить конфликт.
Сотрудниками правоохранительных органов организована проверка инцидента. Точная причина конфликта выясняется. Известно, что пострадавшая получила травму позвоночника в результате избиения.
Ране стало известно о массовой драке подростков в Москве. Участниками потасовки стали 20 молодых людей. Причиной конфликта могла стать ревность к бывшей девушке одного из парней.