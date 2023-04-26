Во Владивостоке школьница повредила сверстнице позвоночник в драке

Предположительно конфликт начался из-за взаимных оскорблений и вскоре перерос в драку. Школьница таскала за волосы и била ногами по голове свою ровесницу во дворе одного из домов во Владивостоке. Другие подростки пришли посмотреть на потасовку и не предприняли никаких мер, чтобы мирно закончить конфликт.