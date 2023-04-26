Поставка шведских истребителей «Грифонов» Киеву может «подрезать русским крылья» в зоне СВО

Хотя партнеры Украины осознают необходимость пополнения авиации ВСУ, пока они не спешат поставлять в зону боевых действий истребители F-16. В качестве более доступной «альтернативы» Запад предлагает шведские самолеты JAS 39 Gripen («Грифон»). В свою очередь Швеция делиться истребителями не хочет, заявляя, что «Грифоны» нужны им для собственной обороны.