Поставка шведских истребителей «Грифонов» Киеву может «подрезать русским крылья» в зоне СВО

Западные страны опасаются провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Одной из причин неудачи является дефицит конкурентноспособной авиации в Киеве.
Спустя 14 месяцев конфликта Украина понесла значительные потери в воздушной военной технике. Западные союзники Киева пытались решить проблему поставками старых советских истребителей, однако проблему это не решило.
Хотя партнеры Украины осознают необходимость пополнения авиации ВСУ, пока они не спешат поставлять в зону боевых действий истребители F-16. В качестве более доступной «альтернативы» Запад предлагает шведские самолеты JAS 39 Gripen («Грифон»). В свою очередь Швеция делиться истребителями не хочет, заявляя, что «Грифоны» нужны им для собственной обороны.
Как отмечает обозреватель РИА Новости Давид Нармания, Стокгольм могут поставить перед выбором присоединения к НАТО. В этом случае шведским властям все же придется поставить Украине необходимые самолеты.
«Так что встреча JAS 39 с российскими истребителями в бою — вполне реалистичный сценарий», — резюмировал журналист.
Ранее сообщалось, что большая часть переданных Киеву Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 неисправна. Украинские военные разбирают переданные машины на запчасти для других самолетов.