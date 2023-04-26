Зампред ВТБ Анатолий Печатников предрек отказ вкладчиков от евро и доллара в 2025 году

Большое количество вкладчиков полностью откажутся от депозитов в евро и долларах в 2025 году. Соответствующей информацией поделился заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.
Такую точку зрения он озвучил 26 апреля, в среду. Доля вкладов в юанях и рублях очень сильно растет, с уверенностью подчеркнул зампред ВТБ. Именно в связи с этим отказ от долларов и евро случится в ближайшее время, добавил он.
«Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%», — указал Печатников.
Прежде заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин выразил уверенность в том, что процесс дедолларизации уже начался. Подробности передает телеканал RT.