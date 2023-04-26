Зампред ВТБ Анатолий Печатников предрек отказ вкладчиков от евро и доллара в 2025 году

Такую точку зрения он озвучил 26 апреля, в среду. Доля вкладов в юанях и рублях очень сильно растет, с уверенностью подчеркнул зампред ВТБ. Именно в связи с этим отказ от долларов и евро случится в ближайшее время, добавил он.