Лефортовский суд Москвы отправил под стражу подозреваемого в госизмене россиянина

Лефортовский суд Москвы избрал подозреваемому в государственной измене россиянину Довганю меру пресечения. Согласно решению, его отправили в СИЗО.
Ходатайство об аресте мужчины направила Федеральная служба безопасности. Однако ранее не уточнили, в связи с чем орган просит об избрании меры пресечения правонарушителю.
Обвинения в госизмене ранее выдвинули в отношении военнослужащего из Ростовского гарнизона Ильи Трачука. Сообщают, что он неправомерно получил доступ к информации, которая считается гостайной.