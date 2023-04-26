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Лефортовский суд Москвы отправил под стражу подозреваемого в госизмене россиянина

Происшествия
Лефортовский суд Москвы отправил под стражу подозреваемого в госизмене россиянина

Лефортовский суд Москвы избрал подозреваемому в государственной измене россиянину Довганю меру пресечения. Согласно решению, его отправили в СИЗО.

Ходатайство об аресте мужчины направила Федеральная служба безопасности. Однако ранее не уточнили, в связи с чем орган просит об избрании меры пресечения правонарушителю.

Обвинения в госизмене ранее выдвинули в отношении военнослужащего из Ростовского гарнизона Ильи Трачука. Сообщают, что он неправомерно получил доступ к информации, которая считается гостайной.
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