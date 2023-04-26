Хорошо забытое старое с поправкой на цифровизацию: в чем суть новой методики патриотического воспитания молодежи

Новую методику патриотического воспитания молодежи обсудили эксперты в Государственном университете просвещения на мероприятии, приуроченном к Году педагога и наставника.
Предложенная модель базируется на формировании единого мировоззрения российской молодежи на основе традиционных для России нравственно-духовных ценностей, указ о защите которых Президент России Владимир Путин подписал в 2022 году.
По мнению специалистов, только патриотически настроенная молодежь поможет нашей стране выиграть в сегодняшней глобальной конкуренции с другими державами.
Обращаясь к участникам форума – студентам, будущим педагогам, депутат Госдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» Николай Бурляев назвал их «творцами новой России» и отметил, что от их честности, принципиальности, умения говорить правду без иносказаний и любви к Отечеству многое зависит.
Доктор исторических наук, профессор Государственном университете просвещения Вардан Багдасарян указал на необходимость вернуться к традициям отечественной педагогики формирования молодежи под общественный идеал – с учетом особенностей «цифрового» поколения.
По его мнению, нужно выстраивать систему смыслов, формировать силу воли у нового поколения граждан – что является трудной задачей, поскольку ранее в российской педагогике больше исходили из необходимости «попасть на молодежную волну».
«Нужно использовать систему коммуникации, в которой живет молодежь, чтобы вывести ее из «цифровой эмиграции», решить вопрос социализации молодежи. В эту работу должны включиться все институты. Институт школы, институты вузов, институты семьи, институты спортивного воспитания», – отметил Багдасарян.
Доктор исторических наук, профессор РУДН Владимир Блохин обозначил важность создания живого молодежного движения, студенческих обществ для вовлечения ребят в активную деятельность через конкретные дела, когда патриотизм не навязывается как нечто абстрактное, а чувствуется сердцем, проживается.
Генеральный директор Студенческой хоккейной лиги Николай Авилонов поделился проектом возвращения режима воспитания спортсменов как будущих защитников страны.
Чтобы быть патриотом и любить страну, ее нужно знать, резюмировали собравшиеся. Они отметили важнейшую роль в патриотическом воспитании образования и культуры, информационно-культурного суверенитета.
Так, ректор «Школы здравого смысла» Александр Ибрагимов указал на необходимость пересмотра школьного учебника истории и введения в курс литературы произведений патриотического содержания, в том числе современных, связанных с СВО. Руководитель издательства «Духовное преображение» Роман Дерзновенко предложил возвратить массовую детскую патриотическую литературу. А директор НИИ духовного и культурного наследия Вячеслав Леонтьев – добиться качественного изменения культурной среды, в частности, принять такой закон о культуре, который бы поддерживал ее развивающую часть.
Ранее Российское движение детей и молодежи (РДДМ) объявило о запуске проекта «Хранители истории». В торжественном старте, который состоялся в Тверской области у Ржевского мемориального комплекса Советскому солдату, приняли участие свыше 500 участников «Движения первых».