Хорошо забытое старое с поправкой на цифровизацию: в чем суть новой методики патриотического воспитания молодежи

Так, ректор «Школы здравого смысла» Александр Ибрагимов указал на необходимость пересмотра школьного учебника истории и введения в курс литературы произведений патриотического содержания, в том числе современных, связанных с СВО. Руководитель издательства «Духовное преображение» Роман Дерзновенко предложил возвратить массовую детскую патриотическую литературу. А директор НИИ духовного и культурного наследия Вячеслав Леонтьев – добиться качественного изменения культурной среды, в частности, принять такой закон о культуре, который бы поддерживал ее развивающую часть.