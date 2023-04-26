Автоэксперты назвали Porsche Cayenne 3-го поколения самым дорогостоящим кроссовером по обслуживанию и ремонту

Американские автоэксперты провели исследование на рынке автомобилей, которое включало анализ рынка кроссоверов, требующих дорогостоящего обслуживания и ремонта.
В рамках изучения темы, Hot Cars составили список автомобилей, которые показались наихудшими по сумме затрат на содержание. В топ перечня вошли Porsche Cayenne третьего поколения, Porsche Macan первого поколения и BMW X6 M третьего поколения. Стоимость обслуживания этих авто составляет около 18-20 тысяч долларов в течение первых 10 лет эксплуатации. В рейтинг также попали BMW X7, BMW X5 и Range Rover пятого поколения.
Ранее стало известно, что автомобили Nissan и Toyota станут дешевле на российском рынке в 2023 году. Дилеры приняли решение увеличивать на них скидку в несколько сотен тысяч рублей.