Пожарные в Новосибирске сняли с дерева спасавшую кота женщину

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пришли на помощь женщине с котом.
Жительница Советского района Новосибирска оказалась в затруднительной ситуации, когда попыталась снять с дерева забравшегося на него кота, который не мог спуститься на землю сам. В итоге она на полпути к цели поняла, что не в состоянии ни продолжить спасательную операцию, ни слезть с дерева, сообщает sibkray.ru.
Прибывшие на вызов сотрудники МАСС успешно решили проблему с помощью раздвижной трехколенной лестницы. Сначала они вернули на землю незадачливую 37-летнюю женщину, а затем эвакуировали с высоты и сильно перепуганного кота.