Пожарные в Новосибирске сняли с дерева спасавшую кота женщину

Жительница Советского района Новосибирска оказалась в затруднительной ситуации, когда попыталась снять с дерева забравшегося на него кота, который не мог спуститься на землю сам. В итоге она на полпути к цели поняла, что не в состоянии ни продолжить спасательную операцию, ни слезть с дерева, сообщает sibkray.ru.