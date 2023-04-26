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Пожарные в Новосибирске сняли с дерева спасавшую кота женщину

Происшествия
Пожарные в Новосибирске сняли с дерева спасавшую кота женщину

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пришли на помощь женщине с котом.

Жительница Советского района Новосибирска оказалась в затруднительной ситуации, когда попыталась снять с дерева забравшегося на него кота, который не мог спуститься на землю сам. В итоге она на полпути к цели поняла, что не в состоянии ни продолжить спасательную операцию, ни слезть с дерева, сообщает sibkray.ru.

Прибывшие на вызов сотрудники МАСС успешно решили проблему с помощью раздвижной трехколенной лестницы. Сначала они вернули на землю незадачливую 37-летнюю женщину, а затем эвакуировали с высоты и сильно перепуганного кота.
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