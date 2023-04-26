Республика Сербская намерена отделиться от Боснии и Герцеговины мирным путем

Республика Сербская намерена отделиться от Боснии и Герцеговины. Об этом 25 апреля в эфире телеканала PTC заявил президент самопровозглашенного государства Милорад Додик.
Политик отметил, что Республика Сербская собирается стать суверенным государством мирным путем:
«У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир».
Во время беседы с журналистами Додик также сказал, что его государству извне навязали существование в составе Боснии и Герцеговины. Лидер самопровозглашенной республики полагает, что современные границы фактически «заперли» в составе одного государства несколько народов, которые не хотят жить вместе.
Ранее политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин рассказал ФАН о шансах выхода Республики Сербской из Боснии и Герцеговины. Эксперт заявил, что вероятность распада балканского государства «достаточно высока». И в случае, если Сербия признает независимость Косово, данным прецедентом может воспользоваться Республика Сербская для обретения суверенитета.