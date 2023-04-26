Республика Сербская намерена отделиться от Боснии и Герцеговины мирным путем

Во время беседы с журналистами Додик также сказал, что его государству извне навязали существование в составе Боснии и Герцеговины. Лидер самопровозглашенной республики полагает, что современные границы фактически «заперли» в составе одного государства несколько народов, которые не хотят жить вместе.