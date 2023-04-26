Три человека погибли при столкновении легковушек в Нижегородской области

Столкновение двух легковых автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области привело к смерти троих человек. Еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Сообщается, что двое пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Также ребенок 2019 года рождения пребывает в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Иркутской области пять человек, включая двоих несовершеннолетних, погибли в результате аварии с грузовиком. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На данный момент специалисты устанавливают детали инцидента.