Метеослужба рассказала о выпавших за последние 12 часов в Москве и Подмосковье рекордных осадках

Ведущий научный сотрудник метеоцентра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и окрестностях за последние 12 часов выпало рекордное количество осадков — это больше, чем за весь месяц апрель.
«В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля», — сообщил он в ленте своего Telegram-канала.
Леус отметил, что долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Эксперт отметил, что наиболее сильные осадки выпали на востоке российской территории.
До этого корреспонденты интернет-издания URA.RU сообщили о том, что после трех солнечных дней в Челябинскую область вернется дождливая погода. Температура сохранится выше 20 градусов тепла.