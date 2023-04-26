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Метеослужба рассказала о выпавших за последние 12 часов в Москве и Подмосковье рекордных осадках

Общество
Метеослужба рассказала о выпавших за последние 12 часов в Москве и Подмосковье рекордных осадках

Ведущий научный сотрудник метеоцентра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и окрестностях за последние 12 часов выпало рекордное количество осадков — это больше, чем за весь месяц апрель.

«В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля», — сообщил он в ленте своего Telegram-канала.

Леус отметил, что долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Эксперт отметил, что наиболее сильные осадки выпали на востоке российской территории.

До этого корреспонденты интернет-издания URA.RU сообщили о том, что после трех солнечных дней в Челябинскую область вернется дождливая погода. Температура сохранится выше 20 градусов тепла.
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