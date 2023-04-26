Кадры смертельного ДТП с участием легковушки и грузовика в Иркутской области опубликовали в Сети

Снимки смертельного ДТП с участием легковушки и грузовика в Иркутской области обнародовали в интернете. Они появились в Сети 26 апреля, в среду.
Ранее указывалось, что авария лишила жизни пяти человек. Среди жертв несчастного случая двое детей. Последствия произошедшего озвучил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. В настоящий момент устанавливаются подробности трагедии, добавил он.
Прежде сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Башкирии один человек погиб и ещё трое пострадали. Авария произошла 22 апреля, в субботу. Подробностями поделился телеканал RT.