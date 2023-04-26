Два дрона рухнули на частные домовладения в подмосковных деревнях Новосидориха и Обухово

Два дрона, один из которых был оснащен камерой, упали в двух деревнях Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Первый коптер упал 25 апреля возле дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе около пяти вечера. Длина дрона составляет около 20 сантиметров, модель устройства установить не удалось.
Второй инцидент произошел в деревне Обухово в Раменском городском округе. Дрон модели SJRC F11 с камерой приземлился на территории частного домовладения. Вызванные на место специалисты проверили устройство на наличие взрывчатки.
В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить владельцев коптеров. Все устройства были направлены на экспертизы.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в лесополосе Московской области нашли начиненный взрывчаткой беспилотник. Разломанный БПЛА обнаружили накануне недалеко от СНТ «Заря» в Богородском округе.