Пожар в поселке Сосьва Свердловской области лишил крова 660 жителей

Об этом стало известно 26 апреля, во вторник. Прежде отмечалось, что большая часть техногенных и лесных пожаров в Свердловской области была ликвидирована. Сотрудники МЧС взяли под контроль ситуацию в населенном пункте, подчеркнули в департаменте информационной политики региона.