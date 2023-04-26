Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области лишил крова 660 жителей

Происшествия
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области лишил крова 660 жителей

Крупное возгорание в деревне Сосьва Свердловской области лишило дома 660 жителей. Соответствующей информацией поделились в экстренных службах региона.

Об этом стало известно 26 апреля, во вторник. Прежде отмечалось, что большая часть техногенных и лесных пожаров в Свердловской области была ликвидирована. Сотрудники МЧС взяли под контроль ситуацию в населенном пункте, подчеркнули в департаменте информационной политики региона.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что два уголовных дела было возбуждено по факту возгорания в поселке Сосьва Свердловской области.
свердловская область экстренные службы пожар
Военкоры ФАН