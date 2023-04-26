Экономист Андрей Гиринский: Многие выплаты в России имеют заявительный характер

Для получения дополнительных разовых выплат россиянам нужно собрать соответствующие документы и подать заявку. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Андрей Гиринский.
Специалист упомянул, что, помимо известных социальных выплат при рождении ребенка, многодетным семьям положена финансовая поддержка в преддверии 1 сентября или Дня матери. Чтобы получить денежные средства, семье следует подтвердить статус малоимущей. Также при проверке изучается финансовая обеспеченность и возраст каждого родителя, количество несовершеннолетних детей и регион проживания.
Помимо этого, разовые выплаты могут получить пенсионеры, которые прожили в официальном браке 50 лет. Размер подобной материальной помощи варьируется от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, если у человека на момент выхода на пенсию имеются дети на иждивении, появляется право на дополнительные ежемесячные выплаты.
Ранее стало известно, что с первого мая 2023 года граждан льготных категорий ожидают изменения в предоставлении социальных выплат.