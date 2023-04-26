Экономист Андрей Гиринский: Многие выплаты в России имеют заявительный характер

Помимо этого, разовые выплаты могут получить пенсионеры, которые прожили в официальном браке 50 лет. Размер подобной материальной помощи варьируется от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, если у человека на момент выхода на пенсию имеются дети на иждивении, появляется право на дополнительные ежемесячные выплаты.