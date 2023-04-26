Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Авария в Иркутской области с участием грузовика и легковой машины унесла жизни пяти человек. Среди жертв двое детей.
О последствиях серьезного ДТП сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на личной странице в соцсети. Он отметил, что сейчас специалисты устанавливают детали происшествия. Глава области также выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Кобзев напомнил автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД при неблагоприятных погодных условиях. Он также предупредил о риске аварий при использовании «летней резины».
Ранее сообщалось об смертельной аварии в Ленинградской области. В результате нее погиб один человек, пострадали трое.