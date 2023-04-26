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Легковушка сбила школьника в Саранске

Происшествия
Легковушка сбила школьника в Саранске

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии уточняют обстоятельства тревожного инцидента в Саранске.

По данным ведомства, автомобиль «Рено» вечером совершил наезд на школьника, который передвигался на велосипеде по улице Коваленко в Саранске. Пострадавшего ребенка доставили в ближайший детский травмпункт с ушибами и ссадинами, сообщают «Известия Мордовии».

Информация о виновнике ДТП пока отсутствует. Представители компетентных органов восстанавливают сценарий происшествия с целью принятия дальнейших процессуальных решений.
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