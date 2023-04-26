Легковушка сбила школьника в Саранске

По данным ведомства, автомобиль «Рено» вечером совершил наезд на школьника, который передвигался на велосипеде по улице Коваленко в Саранске. Пострадавшего ребенка доставили в ближайший детский травмпункт с ушибами и ссадинами, сообщают «Известия Мордовии».