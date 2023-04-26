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Посольство РФ в Лондоне: Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника из-за поставок обедненного урана

Политика
Посольство РФ в Лондоне: Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника из-за поставок обедненного урана

Посольство России в Лондоне прокомментировало отгрузку Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Сотрудники дипмиссии считают, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника.

В Telegram-канале дипломатического представительства слова Великобритании о передаче снарядов восприняли как «трансляцию безжалостного оскала линии англосаксов на развитие конфликта на Украине». В посольстве добавили, что Запад дает стране новую роль, помимо военного полигона, настроенного против России. В связи с этим в диппредставительстве призвали Лондон не тешить себя надеждами на то, что он сумеет выйти «сухими из воды».

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи подтвердил, что Украине отгрузили боеприпасы с обедненным ураном. Он добавил, что власти не контролируют, как они используются.
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