Полицейские в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию мигрантов

По словам задержанного, незнакомец передал мигрантам все необходимое для выпуска наркотических средств, которые они должны были реализовывать через тайники-закладки. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ст. 228.1 и ст. 228.3 УК РФ. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО.