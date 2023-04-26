Полицейские в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию мигрантов

Сотрудники МО МВД России «Шатурский» выявили нарколабораторию на одном из дачных участков в районе н. п. Радовицкий Московской области. Синтезировали запрещенное вещество прямо на территории СНТ два иностранных гражданина.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», двое 24-летних выходцев из ближнего зарубежья, увидев проводящих рейд работников полиции, попытались скрыться, но их задержали. В ходе осмотра садового дома и дачного участка правоохранители нашли 53 лотка с пастообразными и кристаллическими веществами, банки с порошком, 46 канистр с жидкими реактивами, фасовочный материал и самодельную установку для изготовления наркотиков.
Экспертиза показала, что изъятые вещества общим весом свыше 83 кг, содержат в своем составе синтетический наркотик. Один из преступников рассказал, что устроил лабораторию вместе с подельником по заданию неизвестного пользователя, с которым познакомился в интернете.
По словам задержанного, незнакомец передал мигрантам все необходимое для выпуска наркотических средств, которые они должны были реализовывать через тайники-закладки. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ст. 228.1 и ст. 228.3 УК РФ. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО.