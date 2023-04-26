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Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Происшествия
Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область для координации работ по ликвидации пожаров, сообщает пресс-служба министерства.

Работы по устранению возгораний в Свердловской области ведут более 380 сотрудников МЧС и 112 единиц специальной техники. Известно, что на данный момент локализованы пожары в населенных пунктах Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева.

Замглавы министра МЧС РФ Илья Денисов прибыл в составе оперативной группы в охваченный огнем регион для координации спасательных работ.

Ранее стало известно, что пожарные локализовали крупное возгорание в поселке Сосьва, где огонь затронул около 150 строений. Большое количество сухой травы и сильный ветер до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению пламени.
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