Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов прибыл в Свердловскую область для координации работ по ликвидации пожаров, сообщает пресс-служба министерства.
Работы по устранению возгораний в Свердловской области ведут более 380 сотрудников МЧС и 112 единиц специальной техники. Известно, что на данный момент локализованы пожары в населенных пунктах Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева.
Замглавы министра МЧС РФ Илья Денисов прибыл в составе оперативной группы в охваченный огнем регион для координации спасательных работ.
Ранее стало известно, что пожарные локализовали крупное возгорание в поселке Сосьва, где огонь затронул около 150 строений. Большое количество сухой травы и сильный ветер до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению пламени.