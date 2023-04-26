«Выстрелом из РПГ уничтожил БМП»: командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о гибели депутата из Хакасии Иванова

Пресс-служба предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала рапорт о последнем бое хакасского депутата Дмитрия Иванова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Командир штурмотряда «оркестра» призвал наградить бойца орденом Мужества посмертно.
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что депутат Верховного совета республики, член КПРФ Дмитрий Иванов, участвовавший в спецоперации в составе «оркестра», погиб. Издание «Мос Ньюс» обратилось к Пригожину с просьбой подтвердить или опровергнуть появившиеся сведения. Также журналисты попросили бизнесмена рассказать, при каких обстоятельствах это случилось.
Отвечая на поступивший запрос, пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт командира штурмового отряда. В документе сказано, что Иванов добровольно изъявил желание принять участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». 27 марта текущего года подразделение Минобороны РФ, которое находилось на левом фланге, массово бежало в тыл, дав возможность врагу нанести удар по позициям «оркестра». В результате командир отряда приказал остановить наступление в направлении населенного пункта Ивановское и выдвинуть резервную группу для остановки украинской армии.
«В ходе боя погиб один сотрудник и еще один получил тяжелое ранение. От близкого разрыва осколочного выстрела, выпущенного из украинской БМП Иванов Д.А. был контужен, но продолжал управлять боем. В критический момент боя он личноприцельным выстрелом из РПГ уничтожил вторую БМП противника. Иванов Д.А. погиб получив смертельное ранение от разрыва вражеской ручной гранаты», — говорится в рапорте.
Командир подчеркнул, что за проявленные в ходе боя высокие профессиональные качества, а также личное мужество и самоотверженность, Дмитрия Иванова необходимо наградить орденом Мужества посмертно.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» является армией добра и справедливости и призвал россиян вступать в ряды «оркестра».