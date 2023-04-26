«Выстрелом из РПГ уничтожил БМП»: командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о гибели депутата из Хакасии Иванова

Отвечая на поступивший запрос, пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт командира штурмового отряда. В документе сказано, что Иванов добровольно изъявил желание принять участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». 27 марта текущего года подразделение Минобороны РФ, которое находилось на левом фланге, массово бежало в тыл, дав возможность врагу нанести удар по позициям «оркестра». В результате командир отряда приказал остановить наступление в направлении населенного пункта Ивановское и выдвинуть резервную группу для остановки украинской армии.