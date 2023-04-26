Два уголовных дела возбудили по факту крупного пожара в деревне Сосьва Свердловской области

Об этом стало известно 26 апреля, во вторник. Прежде сообщалось, что большая часть техногенных и лесных пожаров в Свердловской области была потушена. Экстренным службам удалось взять под контроль происходящее в поселке, ранее сообщили в департаменте информационной политики населенного пункта.