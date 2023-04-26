Уголовное дело возбудили в отношении мигранта-разнорабочего из Зеленогорска, который изнасиловал школьницу

МВД по Курортному району Петербурга возбудило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера с несовершеннолетней. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Вечером 24 апреля в дежурную часть поступил звонок от 12-летней школьницы. Она сообщила, что друг матери показывал ей половые органы и приставал.
Выехавшим на место сотрудникам полиции удалось «по горячим следам» задержать подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался гражданин Узбекистана, являющийся разнорабочим ресторана «Лукоморье» в поселке Репино.
На следующий день в 81 отделение полиции города Зеленогорск обратилась мать девочки. Женщина заявила, что 24 апреля мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 132 УК РФ. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Петербурге был задержан мужчина, совершивший насильственные действия в отношении 12-летней падчерицы. Об этом сообщила мать пострадавшей девочки.