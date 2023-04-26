Несколько сфетофоров неожиданно отключились в Благовещенске

Жители Благовещенска обсуждают в соцсетях проблемы со светофорами на нескольких перекрестках.
Как стало известно из записей местных автомобилистов и пешеходов в популярном телеграм-канале «Дороги.БЛГ online», внезапно перестали работать светофоры на перекрестках улицы Ленина с Театральной и Кузнечной улицами, сообщает AmurInfo.
По некоторым данным, аварийное отключение светофоров произошло в связи с техническими неполадками. Пользователи соцсетей призывают водителей проявлять осторожность при пересечении этих участков автотрасс во избежание наезда на пешеходов и прочих ДТП.