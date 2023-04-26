В Свердловской области спасатели локализовали пожар площадью 2700 кв. м

Пожарные остановили распространение огня на площади 2700 квадратных метров в поселке Таежном Свердловской области. Об этом сообщает своем Telegram-канале МЧС России.
«Пожар в посёлке Таёжном локализован на площади Свердловским огнеборцам удалось отстоять 79 домов», — сообщает российское ведомство.
Ведомство отмечает, что на данный момент работы по ликвидации пожара все еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели почти 150 домов.