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В Свердловской области спасатели локализовали пожар площадью 2700 кв. м

Происшествия
В Свердловской области спасатели локализовали пожар площадью 2700 кв. м

Пожарные остановили распространение огня на площади 2700 квадратных метров в поселке Таежном Свердловской области. Об этом сообщает своем Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в посёлке Таёжном локализован на площади Свердловским огнеборцам удалось отстоять 79 домов», — сообщает российское ведомство.

Ведомство отмечает, что на данный момент работы по ликвидации пожара все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели почти 150 домов.
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