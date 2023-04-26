Эксперт по недвижимости Левченко перечислила минусы покупки жилья на вторичном рынке

По ее мнению, плюсы новостройки в инвестициях есть, поскольку цена будет гораздо ниже, нежели у других объектов. Плюс ко всему, покупатель имеет дело с чистыми с юридической точки зрения бумагами, избегая риска столкнуться с подводными камнями.