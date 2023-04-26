Эксперт по недвижимости Левченко перечислила минусы покупки жилья на вторичном рынке

Каковы основные плюсы и минусы новостройки и «вторички» в 2023 году, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.
По ее мнению, плюсы новостройки в инвестициях есть, поскольку цена будет гораздо ниже, нежели у других объектов. Плюс ко всему, покупатель имеет дело с чистыми с юридической точки зрения бумагами, избегая риска столкнуться с подводными камнями.
К положительным сторонам вторички можно отнести ее доступность. Всегда можно купить или снять уже готовый вариант. В такую квартиру можно сразу заехать и начать обживаться, подчеркнула Левченко.
Главным минусом новостроек является время, которое придется ждать, пока квартира будет достроена. Кроме того, существует вероятность стать жертвой аферы от нечестного собственника.
Ранее сообщалось, что риелторы рассказали о новых предпочтениях россиян в выборе квартир.