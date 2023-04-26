Росиия и КНР договорились о взаимопонимании в сфере морского права

Береговая охрана Китайской Народной Республики и Федеральная служба безопасности России подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Подписание состоялось в рамках рабочей встречи представителей ФСБ России и представителей Береговой охраны Китая 24 и 25 апреля в Мурманске.
Отмечается, что представители Береговой охраны Китая успели понаблюдать за учениями «Арктический патруль — 2023».
Ранее политологи рассказали, при каких обстоятельствах Китай вступит в военный союз с Россией.