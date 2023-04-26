Американист Ясюй: переизбрание Джо Байдена на второй президентский срок в США обернется глобальной проблемой

Нестабильная геополитическая обстановка в мире осложнится, если действующего президента США Джо Байдена изберут еще на один срок во время выборов в 2024 году, передает РИА Новости заявление доктора наук, американиста Цянь Ясюй.
Действующий американский лидер объявил во вторник, что будет баллотироваться в президенты в следующем году. Исследователь считает, что его победа на выборах грозит усугублением региональной и глобальной нестабильности в мире.
«Он также хорошо знает, как создавать союзы, а потом толкать союзников на передовую, спрятав при этом США за стратегическими кулисами», — объяснила эксперт.
По мнению Цянь Ясюй, Байден продолжит разыгрывать геополитические игры и сталкивать государства между собой для создания напряженности в разных регионах мира, если его изберут на второй срок.
Ранее американист Борис Межуев заявил, что предстоящие выборы в США точно не будут демократическими.