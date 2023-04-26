Нелегальный мигрант изнасиловал петербурженку на Ярославском проспекте и пытался ворваться к ней в квартиру

Сотрудники полиции задержали гражданина Казахстана, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении жительницы Санкт-Петербурга. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, 25 апреля в дежурную часть через службу «02» поступил вызов от женщины 1977 года рождения. Она сообщила, что в ее квартиру на Ярославском переулке ломится посторонний человек.
Прибывший на место происшествия наряд задержал в подъезде дома не состоящего на миграционном учете гражданина Казахстана 2008 года рождения. Также сотрудники полиции приняли заявление от пострадавшей женщины, в котором она сообщила, что 20 апреля мигрант изнасиловал ее с применением физической силы.
Мужчина был доставлен в участок для изъятия отпечатков пальцев и опроса. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее жертвой мигранта в Северной столице стала 12-летняя девочка. Он изнасиловал дочь своей соотечественницы.